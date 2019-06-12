محاكمة أوروبية بتهمة تهريب 307 سجائر إلكترونية بـ «زيت الحشيش»

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي النظر في اتهام مسافرة أوروبية بجلب 307 سجائر إلكترونية، تحوي سائلاً لزجاً، أصفر اللون، عبارة عن خلاصة مخدر الحشيش، وحاولت إدخالها إلى الدولة عبر مطار دبي.

وضبط مفتشو الجمارك مع المرأة عبوة، عبارة عن علبة بلاستيكية تحتوي على 228 فلتر سيجارة إلكترونية، لخلاصة القنب الهندي، و78 مغلفاً بلاستيكياً يحتوي على 79 فلتراً للسجائر الإلكترونية.

ويزن إجمالي الفلاتر المضبوطة نحو أربعة كيلوغرامات.

كما ضبط مفتشو الجمارك بحوزتها علبة بلاستيكية تحوي 1.4 كيلوغرام من الكوكايين، ووجهت إليها النيابة العامة في دبي ارتكاب جناية جلب وحيازة مواد مخدرة.

إلى ذلك، باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عامل آسيوي (34 عاماً)، عمد إلى تهريب كمية من المخدرات، تزن أربعة كيلوغرامات، من عمان إلى السعودية، عبر الإمارات.

وقد نسّقت السلطات العمانية مع نظيرتها في دبي، والإدارة العامة الاتحادية لمكافحة المخدرات، وأعدت كميناً للمتهم من خلال تجنيد مصدر ليتسلم منه المخدرات، تمهيداً لنقلها إلى السعودية. وحددت منطقة مواقف «السوق الصيني» لتنفيذ العملية. وعلى الرغم من مراقبة أفراد المكافحة العمانية والإماراتية تحركات المتهم، بعد تسليمه الكمية، لم يتعجلوا القبض عليه، حتى لا يُكشف أمر العملية، وتمكنوا من القبض عليه لاحقاً.

كما نسّقت فرق العمل المشتركة مع السلطات السعودية، لتتبع المصدر الذي استلم المخدرات من المتهم، حين دخل الأراضي السعودية، وهو ما أتاح القبض على التشكيل العصابي الذي استلم الكمية في مدينة جدة.

1.4

كيلوغرام من

الكوكايين، ضبطها

مفتشو الجمارك

بحوزة المتهمة.