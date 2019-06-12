«أسلوبك رخم» تقود إفريقياً إلى المحكمة بتهمة السب

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

استمعت محكمة الجنح في رأس الخيمة، أمس، لأقوال شاب إفريقي، متهم بسب فتاة تعمل سكرتيرة في إحدى المؤسسات في رأس الخيمة. وكان المتهم قد وجه للمجني عليها انتقاداً حول طريقة تصرفها مع العملاء. وقال موجهاً كلامه لها: «أسلوبك رخم»، و«هذا مو (ليس) أسلوب للتعامل مع الناس»، ما اعتبرته السكرتيرة إهانة من المتهم، الأمر الذي حملها على تقديم شكوى ضده تتهمه فيها بالسب.

وأنكر المتهم أمام المحكمة الاتهامات المسندة إليه، نافياً أنه سب المجني عليها. وشرح أنه قصد توجيه العتاب لها على طريقة تصرفها، معترفاً بالتلفظ بعبارة «أسلوبك رخم».

وطلب محامي المتهم من المحكمة تأجيل القضية للاطلاع على الأوراق وإعداد وسائل الدفاع عن المتهم، واستجابت المحكمة للطلب، وأجلت القضية إلى الاثنين المقبل.