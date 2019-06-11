امرأة تجلب سجائر إلكترونية غيرعادية عبر مطار دبي

المصدر: محمد فودة-دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مسافرة أوروبية جلبت معها 307 فلترات لسجائر إلكترونية تحتوي على سائل أصفر لزج اللون عبارة عن خلاصة مخدر الحشيش، وحاولت إدخالها إلى الدولة عبر مطار دبي.

وضبط مفتشو الجمارك مع الامرأة عبوتين الأولى عبارة عن علبة بلاستيكية تحتوي على 228 فلتر سيجارة إلكترونية، تحتوي على خلاصة القنب الهندي، كما عثر معها على 78 مغلفا بلاستيكيا يحتوي على 79 فلتر سيجارة إلكترونية وتزن إجمالي الفلاتر المضبوطة، حوالي 4 كيلوغرامات، كما ضبط بحوزتها علبة بلاستيكية تحتوي على 1.4 كيلو غرام من الكوكايين، ووجهت إليها النيابة العامة في دبي ارتكاب جناية جلب وحيازة مواد مخدرة،