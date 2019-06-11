"أسلوبك رخم" تقود أفريقياً للمحكمة بتهمة السب

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

استمعت محكمة الجنح في رأس الخيمة، أمس لأقوال شاب أفريقي الجنسية متهم بسب فتاة تعمل سكرتيرة في احدى المؤسسات برأس الخيمة، حيث وجه لها انتقادات على طريقة تصرفها مع العملاء، وقال لها إن "أسلوبك رخم" و"هذا مو أسلوب للتعامل مع الناس" ما اعتبرته المجني عليها إهانة من قبل المتهم ورفعت ضده شكوى تتهمه بالسب.

وأنكر المتهم أمام المحكمة لاتهامات المسندة إليه بسب المجني عليها، ولفت إلى أنه لم يقصد سبها وإنما توجيه العتاب لها على طريقة تصرفها، معترفا بالتلفظ بعبارة "أسلوبك رخم" ليس سبا وإنما نوعا من العتاب.

وطالب محامي المتهم من المحكمة تأجيل القضية من أجل الاطلاع على أوراق القضية وإعداد وسائل الدفاع عن المتهم، حيث استجابت المحكمة لطلب المتهم وأجلت القضية ليوم الإثنين المقبل للاستماع لمرافعة الدفاع.