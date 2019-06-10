«السلامة الغذائية» تغلق منشأتين غذائيتين بمدينة العين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأتين غذائيتين بمدينة العين، هما "مطعم وحلويات زاخر" الذي يحمل رخصة تجارية رقم CN-1102951، والمنشأة الغذائية "حلويات الظفرة" وتحمل رخصة تجارية رقم CN- 1104030، نظراً لمخالفتهما لقانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظراً لخطورتهما على الصحة العامة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة المهندس ثامر راشد القاسمي، أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرارات الإغلاق الإداري جاءت نتيجة عدم التزام المنشأتين بتطبيق معايير واشتراطات الصحة والسلامة الغذائية وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأتين مما قد يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك، مبيناً أن الإغلاق سبقه توجيه مخالفتين لهذه المنشآت مطلع يونيو الجاري.

وأكد القاسمي أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأتين واستيفائهما لجميع المتطلبات اللازمة، وإزالتهما لأسباب المخالفات المتمثلة في سوء النظافة العامة في مناطق عالية الخطورة، وانتشار الحشرات والقوارض في مناطق التحضير والتجهيز، إلى جانب رصد مواد غذائية يتم تحضيرها في مواقع غير مرخصة تفتقر للاشتراطات الصحية والممارسات الصحيحة وعرضها وبيعها في هاتين المنشأتين، وعدم حفاظهما على المستوى الصحي مما قد يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

وأشار إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية للهيئة لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيدا منها على مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الهيئة، مشيراً إلى أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع لجولاتهم التفتيشية الدورية الرامية إلى التأكد من تقيدها بكافة اشتراطات السلامة الغذائية.

وناشد القاسمي الجمهور بالتواصل مع الهيئة والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية من عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولا إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.