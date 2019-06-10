25 حريقاً في دبي خلال رمضان والعيد

المصدر: محمد فودة - دبي

أطفأت «الدفاع المدني» في دبي 25 حريقاً خلال شهر رمضان وعطلة عيد الفطر، بواقع 17 حادثاً بسيطاً، وثلاثة حوادث متوسطة، وحادثين جسيمين في رمضان، وثلاثة حوادث خلال العيد.

وأشار تقرير صادر عن الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي إلى أن الحادثين الجسيمين أسفر أحدهما عن وفاة أربعة أشخاص، وكان عبارة عن سقوط طائرة مسح واستطلاع في منطقة الورقاء، والآخر حريق ضخم اندلع في أربعة مستودعات وخمس سيارات في منطقة الخبيصي، ولم يسفر عن وفيات. وقال متحدث عن «الدفاع المدني»: «الحوادث المتوسطة كانت عبارة عن حريق في سفينة شحن بميناء راشد، وآخر في سكن عمال بمنطقة القوز الصناعية، وثالث في موقع تحت الإنشاء عبارة عن خمسة كرفانات مكاتب بمنطقة ورسان».

وأضاف: «ثلاثة حوادث أخرى وقعت خلال عطلة العيد، منها حريق بمستودع يحتوي على براميل مواد سريعة الاشتعال يوم الجمعة الماضي بمنطقة القوز الصناعية الثالثة، وتمت الاستجابة للحادث خلال ست دقائق، وكافحت فرق الإطفاء النيران سريعاً، واستطاعت احتواءها في المستودع، ومنع انتقالها إلى المواقع المجاورة، ونجم عن الحريق احتراق براميل تحوي مواد سريعة الاشتعال ومواد مخزنة في فناء الشرطة وكرفانين، وشارك في أعمال المكافحة مراكز القوز وشهداء الإمارات والقصيص». وأشار إلى تسجيل حادث متوسط خلال عطلة العيد كان عبارة عن حريق في مستودع لمكائن الليزر وقطع الحديد، وأسفر عن احتراق معظم محتويات المستودع الموجود بمنطقة رأس الخور الصناعية الأولى، وشارك في عمليات الإطفاء مركزا ند الشبا والراشدية. كما شملت حوادث العطلة، حريقاً بسيطاً شب في خيمة من الألمنيوم داخل فيلا بمنطقة البرشاء الثالثة، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماده.

وفاة 4 أشخاص في حادث جسيم خلال شهر رمضان