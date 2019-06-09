مطاردة بين شرطي ومتعاطي مخدرات تنتهي بسقوطهما في حفرة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

باشرت محكمة استئناف أبوظبي، في جلساتها التي عقدت صباح اليوم، محاكمة شاب من جنسية دولة عربية، متهم بتعاطي مادة مخدرة، ومحاولة الفرار من أحد أفراد الشرطة حينما استوقفه.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم شهرا وتغريمه 10 آلاف درهم مع إبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، فيما قررت محكمة الاستئناف تأجيل الحكم في القضية إلى جلسة يوم الثلاثاء الموافق 25 من يونيو الجاري.

وخلال الجلسة، أنكر المتهم أمام هيئة المحكمة الاتهام المنسوب إليه فيما طالب والد المتهم التحدث إلى هيئة المحكمة، مشيراً إلى أنه لديه موجب توكيل رسمي من المتهم لإيضاح ملابسات الواقعة، حيث أن المتهم يعاني من صدمة نفسية ناتجة عن حادث سابق.

وأوضح الأب، أن المتهم تعرض قبل سنة إلى حادث كبير نتج عنه إصابته بـ 16 طعنة في أماكن متفرقة من جسده، ودخوله في غيبوبة استمرت شهرا وأن إصابته بالطعنات نتج عنها حدوث صدمة نفسية له، بالإضافة إلى ضعف في الأعصاب بأماكن متفرقة من جسده منها أعصاب قدمه التي تؤثر على حركته حالياً.

وقدم والد المتهم للمحكمة تقريرا طبيا يفيد أن نجله يعاني من اكتئاب وانه تعاطى أدوية مخدرة بموجب وصفة طبية من مستشفى حكومي في الدولة، وهي نفس المستشفى الذي تلقى فيه العلاج بعد إصابته في حادث الطعن العام الماضي، مشيراً إلى أن سبب الاتهام المنسوب للمتهم هو عدم إطاعة أوامر أحد رجال الشرطة حين استوقفه حيث استمر المتهم في السير إلى أن وقع داخل حفره في الأرض ما تسبب في وقوع الشرطي أيضاً في نفس الحفرة خلال مطاردته، مطالباً بالبراءة واحتياطياً تخفيف العقوبة مراعاة لظروف المتهم الصحية.