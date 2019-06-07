وفاة خليجي في حادث دهس برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ الإمارات اليوم

توفي شخص (خليجي)، في حادث دهس، وقع ليلة عيد الفطر المبارك، في أحد طرق رأس الخيمة، ارتكبه شاب (خليجي) يبلغ من العمر 16 عاماً، لا يحمل رخصة قيادة، لعدم بلوغه السنّ القانونية. ونقل الضحية، البالغ 50 عاماً، بعد الحادث، الذي وقع في شارع العريبي بمدينة رأس الخيمة، الساعة 12:35 بعد منتصف ليلة الأربعاء الماضي، إلى مستشفى صقر الحكومي، حيث وصل وهو في حالة حرجة، وفق رئيس مركز شرطة المعمورة الشامل، العقيد وليد كنفش.

وأشار إلى أن الفريق الطبي عمل على إنقاذ حياة الضحية، بإخضاعه للإنعاش القلبي والرئوي، دون جدوى، ليلفظ أنفاسه الأخير قبل الوصول إلى المستشفى. وأوضح كنفش، أن السائق سلّم نفسه لشرطة رأس الخيمة في نحو الواحدة والنصف، بعد أن فرّ من موقع الحادث في البداية. وأكد أن سماح بعض الأهالي لأبنائهم بقيادة المركبات قبل السنّ القانونية، دون حصولهم على رخصة القيادة، يكشف اللامبالاة، على الرغم من جهود المرور والشرطة في نشر ثقافة مرورية سليمة.