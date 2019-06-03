3 ملايين يورو مزيّفة في حقيبتي مسافر عبر مطار دبي

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الاستئناف في دبي بتخفيف حكم صدر بحق آسيوي متهم بحيازة وتهريب ثلاثة ملايين يورو مزيّفة من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة.

وبرأت المحكمة المتهم البالغ من العمر 51 عاماً من تهمة التخطيط لبيع العملة المزيّفة وأدانته فقط بتهمة حيازتها، لكنها لم تلغِ حكماً صدر بحقه من محكمة الجنايات بغرامة قيمتها 200 ألف درهم.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي، فإن المتهم ضبط في يوليو من عام 2017 أثناء قدومه من إيطاليا عبر مطار دبي، وعثر في حقائبه على مبالغ ضخمة من عملة اليورو تبين لاحقاً أنها مزيّفة رغم إنكاره ذلك حين قبض عليه.

وقال مفتش بجمارك دبي في إفادته بتحقيقات النيابة العامة، إنه عثر على حقيبة من اثنتين كان المتهم يحوزهما، وكانت مملوءة برزم من فئة اليورو، وأصرّ المتهم أن شخصاً سلمه إياها حتى يحضرها معه، ثم عثر على الحقيبة الأخرى وبتفتيشها وجد مفتشو الجمارك آلافاً من الرزم من فئة 500 يورو، وأحيلت إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي وتأكد أنها مزيّفة.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، إن شخصاً أعطاه إياها في الخارج وطلب منه تسليمها إلى آخر مقيم في دبي، لافتاً إلى أنه لم يٍسأل عن محتوى الحقيبتين ولم يخطر في باله إطلاقاً أنها تحوي عملة مزيفة، فيما ضبطت السلطات المختصة شخصاً من الجنسية ذاتها أرشد عنه المتهم الذي سيتم إبعاده بعد تنفيذ عقوبة الحبس وسداد الغرامة المستحقة عليه.