موظف يربح أقاربه في سحوبات سيارات فارهة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

حددت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها المنعقدة اليوم ، تاريخ 26 من الشهر المقبل، موعداً للنطق في الحكم في قضية اتهام شاب في العقد الثالث من العمر، (عربي الجنسية)، يعمل بإحدى الجهات المحلية، بالاستيلاء على جوائز تشمل سيارات رباعية الدفع، وهدايا أخرى، و ذلك خلال إشرافه على مجموعة من السحوبات التابعة لجهة عمله، والتي تتيح لعملاء المحال التجارية، فرصة الفوز بجوائز مالية وعينية.

وتعود تفاصيل القضية، إلى إحالة النيابة العامة المتهم إلى القضاء بتهمة الاستيلاء على عدد من السيارات بأن قام بوضع أسماء أقاربه في مجموعة من القسائم التي تخول لأصحابها الدخول إلى السحب وذلك لكون المتهم هو المكلف من جهة عمله بالإشراف على تنفيذ سحوبات تمنح المشاركين فرصة الفوز بالجوائز.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم كان قد شرع في دس القسام التي تحمل أسماء أقاربه في جيب بداخل الملابس التي كان يرتديها، وعند بدء عملية السحب، يقوم باستخراج هذه القسائم من داخل الجيب، بطريق احتيالية توهم الآخرين بأنه قام باستخراج القسائم من داخل صندوق السحوبات.

وبسؤال شهود الإثبات، أكدوا على ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة إليه، مستخدماً في ذلك ملابس خاصة حاك بداخلها مكان سري، لإخفاء القسام التي تحمل أسماء أقاربه، مشيرين بان المتهم كان خلال عملية السحب يقوم بأعمال مشبوه وغير طبيعية.

فيما اعترف المتهم في تحقيقات النيابة، خلال مواجهته بأقوال الشهود، بارتكاب الجريمة، موضحاً بأنه قام بسداد مبالغ مالية هي قيمة السيارات التي استولى عليها من خلال عملية السحب، وإعادة الجوائز الآخرى التي تحصل عليها إلى الجهة المنظمة لفعاليات الجوائز.