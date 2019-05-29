محاكمة لصَّي «الفلفل الأحمر» في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي ــ الشارقة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية شروع في السرقة، متهم فيها آسيويان، إذ قاما بصدم مركبة المجني عليه، والاعتداء عليه، وإلهائه، ورش مادة حارقة (فلفل أحمر) في وجهه لتنفيذ جريمتهما، ولكن جرأة المجني عليه حالت دون وقوع السرقة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 16 فبراير الماضي، عندما كان المجني عليه خارجاً من محله وبحوزته كيس بلاستيك بداخله مبلغ مالي كبير، وخلال قيادته السيارة صدمته مركبة في شارع الملك فيصل بالشارقة، فنزل من سيارته ليرى حجم وأضرار الصدمة التي لحقت به، إذ قام المتهمان باستغلال نزوله، ورش مادة حارقة على وجهه (فلفل أحمر)، ما جعله لا يرى شيئاً، وركبا السيارة وحاولا الهروب بها، لكنه بمساعدة أحد المارة، أمسك مقود السيارة من النافذة، الأمر الذي جعل السيارة تنحرف عن الطريق، وتصطدم بالجزيرة الوسطية في الشارع العام، وبعدها ذهب الشاكي إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، واتصل بالشرطة، وأخبرها بالواقعة، وبدورها قامت بالتحري عن الحادث، وضبط المتورطين.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 16 من يونيو المقبل، لسماع أقوال الشاهد.