رفضت الزواج منه فأصابها بعاهة مستديمة

المصدر: محمد فودة-دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ثلاثة أشهر بحق رجل من جنسية دولة آسيوية، 25 عاماً تسبب في إصابة صديقته طالبة، أيضاً تحمل جنسية دولة آسيوية 21 عاماً بعاهة مستديمة، حيث تسبب في فقدان جزئي للسمع نتيجة صفعها بحذاء على وجهها.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي بأن المتهم تعرف على المرأة عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك قبل عام من وقوع الجريمة، وخلال فترة توطدت علاقتهما وأحبها وأراد أن يتزوجها.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها طلبت منه أن يظلا أصدقاء فقط، لكنه أصر على التمادي في علاقته بها، ما دفعها إلى التوقف عن رؤيته أو الحديث معه.

وأضافت أنه بدأ في ملاحقتها والاتصال بها باستمرار، فقررت التوجه إلى منزله للتحدث مع والده في هذا الخصوص، وحين أوقفت سيارتها وشرعت في المشي إلى المنزل فوجئت به ينزل ويدفعها إلى المقعد الخلفي ويغلق الأبواب.

ويضربها بعد أن خطف هاتفها من يدها حين حاولت الاتصال لطلب المساعدة.

وأشارت إلى أنه ضربها بكلتا يديه وعضها في ذراعها اليمنى، ثم ضربها على خدها الأيمن بحذائه فصرخت وقفزت إلى المقعد الأمامي ثم خرجت من السيارة، وحين عادت إلى منزلها أخبرت والدها الذي اصطحبها إلى مركز الشرطة وحرر بلاغاً بالواقة.

وأكد تقرير طبي أنها أصيبت بعاهة مستديمة بفقدان جزئي للسمع بعد صفعها بالحذاء على وجهها، وأنكر المتهم جميع الاتهامات التي وجهت إليه أمام محكمة الجنايات مشيراً إلى أنها بادرت بالهجوم، لكن أدانته المحكمة وقضت بحبسه 3 أشهر ثم الإبعاد بعد قضاء المدة.