مصادرة 10 أطنان مواد استهلاكية بأسواق عشوائية في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

صادرت بلدية مدينة الشارقة 10 أطنان من المواد الغذائية المعروضة على الأرض، ومعرضة للغبار والأتربة، ومواد إلكترونية مقلدة، وملابس وإكسسوارات، كما ضبطت 20 كيلوغرماً من المواد المحظورة، واتخاذ اللازم بحقها وحق أصحابها، والتبرع بالمواد الصالحة للاستهلاك للجمعية الخيرية.

جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية التي نظمها قسم التفتيش البلدي في إدارة الرقابة والتفتيش ببلدية مدينة الشارقة لضبط جميع التجاوزات من مشوهات المظهر العام والسلوكيات السلبية، خصوصاً الأسواق العشوائية التي يعرض أصحابها مواد غذائية واستهلاكية وبيعها بأسعار زهيدة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المستهلكين، خصوصاً من الآسيويين، كما حرص القسم على تشديد الرقابة عليها مع بداية شهر رمضان المبارك بما يحافظ على الأجواء الإيمانية وروحانية هذا الشهر.

وأكد رئيس قسم التفتيش البلدي في بلدية مدينة الشارقة خليفة بوغانم السويدي، أن الحملات التفتيشية على مشوهات المظهر تتم بصورة دورية ومفاجئة بشكل مستمر، ومنذ بداية الشهر الفضيل تم تنظيم خمس حملات على الأسواق العشوائية، مشيراً إلى أن هناك من يستغل أيام الإجازات لعرض بضاعته بأسعار رخيصة لاستقطاب الزبائن، كما أن هذه البضاعة مجهولة المصدر، ومنها ما هو منتهي الصلاحية، وغير صالح للاستهلاك، فضلاً عن أن من يمارس هذا النشاط قد يكون مخالفاً لشروط الإقامة بالدولة، لذا تعمل البلدية بجهد كبير وتكثف من حملاتها التفتيشية لمصادرة هذه البضاعة وإزالة هذه الأسواق العشوائية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من يمارسون هذا النشاط بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة.

وأوضح السويدي أن ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية ظاهرة موسمية تنشط بشكل كبير خلال الإجازات.