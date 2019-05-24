اتهام آسيويين بسرقة محل قطع غيار

المصدر: محمد الرفاعي ــ الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية شخصين آسيويين متهمين بسرقة محل لقطع غيار السيارات، عن طريق دخوله ليلاً وسرقة قطع غيار ومبلغ 2500 درهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الرابع من أبريل الماضي عندما تلقت غرفة العمليات في الشرطة بلاغاً يفيد بوجود سرقة في محل بالمنطقة الصناعية، وتحركت الفرق الأمنية والجنائية إلى محل الواقعة وأخذ البيانات والأدلة الجنائية والتوصل إلى المتهمين وضبطهما واعترفا بالسرقة، وبعدها تم إحالتهم إلى النيابة ومنها إلى المحكمة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقهم.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، فاعترفا بالدخول إلى المحل ليلاً، دون سرقتهما أي شيء، مشيرين إلى أن واحد منهم دخل المحل والأخر بقي خارجاً بانتظاره ويراقب المكان.

وواجهت المحكمة المتهمين بأقوال الشاكي الذي أكد خلال التحقيقات أنه تعرض لسرقة قطع غيار ومبلغ 2500 درهم، أنكرا الأقوال جملة وتفصيلاً، وأشارا لعدم سرقتهما أية أموال من داخل المحل.

وأجلت المحكمة القضية إلى نهاية الشهر الجاري للحكم.