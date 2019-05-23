3 آسيويين يسرقون 8000 درهم من مطعم

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة الجنايات، في الشارقة، قضية ثلاثة أشخاص آسيويين، متهمين بسرقة 8000 درهم، من أحد المطاعم، بعدما كسروا بابه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى الشرطة، يفيد بسرقة أحد المطاعم بمنطقة مويلح، وعلى الفور تحركت الفرق الأمنية إلى محل الواقعة، وتم رفع البصمات والأدلة الجنائية والتوصل إلى المتهمين وضبطهم، وبالتحقيق معهم اعترفوا بسرقة المطعم، من خلال فتح باب القفل بأسلوب مبتكر دون كسره، والاستيلاء على 8000 درهم، وأحالتهم النيابة إلى المحكمة.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، فاعترفوا بها، مشيرين إلى أن المتهمين الأول والثالث دخلا المطعم، وظل الثاني يراقب المكان خارجاً، حتى ينذرهما حال قدوم أحد، وبعد سرقة النقود فروا هاربين، وتقاسموا المبلغ في ما بينهم.

وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة التاسع من يونيو المقبل، لسماع أقوال الشاكي، مع استمرار حبس المتهمين.