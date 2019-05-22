محاكمة آسيويين بتزييف «ليرات»

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية آسيويين متهمين بتزييف «ليرات»، وعرضها للبيع على المارّة، والاعتداء على رجل من التحريات خلال قيامه بواجباته الرسمية، بأن قام أحد المتهمين بدفعه خلال عملية ضبطهما، ما أدى إلى وقوعه على الأرض ودهسه من قبل مركبة مارّة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 13 من يناير الماضي، عندما ورد بلاغ إلى الشرطة بوجود شخصين يبيعان «ليرات» مزيّفة، وعليه تم تشكيل فريق أمني، وعمل خطة، ووضع كمين لضبط المتهمين، وخلال الكمين قام المتهمان بالاشتباك مع أحد رجال التحريات، ودفعه ما أدى إلى دهسه من قبل سيارة مارّة، وبعدها تمت السيطرة على المتهمين وضبطهما وإحالتهما على النيابة، ومنها إلى المحكمة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

واستمعت هيئة المحكمة لأقوال المجني عليه، الذي يعمل في شرطة الشارقة، حيث أكد أنه بعد التأكد من وجود نقود مزيفة تباع للمارة، تم عمل كمين لضبط المتهمين، وقاوم المتهمان أفراد الشرطة، ودفعه المتهم الأول، ما أدى إلى صدمه من مركبة.

وأجّلت المحكمة القضية إلى جلسة 11 يونيو المقبل لسماع الدفاع.