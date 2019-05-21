امرأة وصديقها يعترفان باحتجاز آسيوي وسرقته

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات، في دبي، محاكمة رجل وامرأة خليجيين: الأول عاطل (30 عاماً)، والمرأة موظفة (34 عاماً)، بتهمة احتجاز عامل آسيوي في سيارة، بعد انتحالهما صفة فردي شرطة، وسرقا منه مبلغ 1700 درهم، واعترف المتهمان بتفاصيل الجريمة.

وأفاد المجني عليه (عامل آسيوي) بأنه كان في منطقة جميرا، الساعة الثانية والنصف ظهراً، وفوجئ بسيارة تتوقف إلى جواره وبداخلها المتهمان، وأخبره الأول بأنه من رجال التحريات، وطلب منه بصوت مرتفع الدخول إلى السيارة، ونزع سترته، ثم طلب منه إبراز محفظته، فسلمه إياها، ففتحها وعرضها على المتهمة الثانية التي شاهدت ما بداخلها، ثم تحدثا معاً باللغة العربية، التي لا يجيدها، وضربه بالمحفظة على رأسه، وسأله ما إذا كان تعاطى مشروبات كحولية من عدمه، فنفى ذلك، فرمى المتهم المحفظة خارج السيارة من النافذة، وطلب منه مغادرة المركبة.

وبعد أن نزل المجني عليه انطلق المتهمان بسرعة عالية، لكنه حفظ أرقام لوحة السيارة، وحينما التقط المحفظة اكتشف اختفاء الأموال، فأبلغ الشرطة عن الواقعة، وبعد نحو خمسة أيام ورده اتصال من شرطة دبي، وتم عرض المتهمين عليه في طابور تشخيص، فتعرف على المتهم الأول، لكن كانت المتهمة الثانية تغطي وجهها بحجابها ساعة الواقعة، فلم يتعرف إلى وجهها، لكنه تعرف إلى هيئتها الجسدية.

وذكر شاهد من شرطة دبي أن بلاغاً ورد من المجني عليه، حول سرقته من رجل وامرأة، انتحلا صفة فردي شرطة، فتم تشكيل فريق عمل، وإلقاء القبض على المتهمين، واعترفت المرأة بأنها اتفقت مع المتهم على سرقة الأشخاص، من خلال تخويفهم بادعاء صفة رجال الشرطة. وفي يوم الواقعة تجولا في منطقة جميرا، بحثاً عن ضحية حتى أوقفا العامل الآسيوي، فأخبراه بأنهما يشتبهان في تعاطيه المخدرات والمشروبات الكحولية، بعد احتجازه في السيارة لمدة ثلاث دقائق، ثم سرقا منه مبلغ 1700 درهم، وضربه المتهم الأول على رأسه بحافظة النقود أكثر من مرة حتى يثير خوفه، ثم رميا الحافظة من النافذة.

واعترف المتهم الأول بأنه كان برفقة المتهمة الثانية في سيارتها، وشاهد شخصاً آسيوياً يجلس أسفل شجرة، فطلب منه دخول السيارة، وسرق منه 1700 درهم.