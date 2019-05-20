عصابة تعود إلى دبي لتهريب مجوهرات سرقتها

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة ثلاثة متهمين من قيرغيستان، بتهمة السطو على ثلاث فلل، وسرقة 30 سبيكة ذهبية وساعات «روليكس» ومجوهرات ومبالغ تتجاوز 500 ألف درهم، وكل المسروقات من فيلا واحدة فقط من الثلاث، كما طالت التهم شخصاً رابعاً أخفى الأشياء المتحصلة من الجريمة، رغم علمه بأنها حصيلة جرائم سرقة.

واعترف المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة بأنه اتفق مع المتهمين الثاني والثالث على الحضور إلى دبي، وسرقة مجوهرات وأشياء ثمينة، واستهدفوا ثلاث فيلات في منطقة نخلة جميرا، وتسللوا إلى إحداها من ناحية الشاطئ، وسرقوا خزنتين وحقيبة وفروا بها إلى فيلا أخرى وسرقوها، ثم تسللوا إلى فيلا ثالثة، وتقاسموا المبالغ فيما بينهم، وغادروا الدولة بعد أن أخفوا المجوهرات، منتظرين فرصة لتهريبها.

وأضاف أنهم التقوا المتهم الرابع في بلادهم، واتفقوا معه على نقل المسروقات، ثم حضروا مجدداً إلى الدولة، وانتظر في مقر سكنه حضور المتهم الرابع، إلا أن شرطة دبي ألقت القبض عليهم، وتسلمت المضبوطات.