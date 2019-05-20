محاكمة 6 أشخاص بتهمة قتل منافس لهم في تجارة

محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة الجنايات بالشارقة قضية متهم فيها ستة أشخاص من الجنسية الآسيوية، بقتل شخص آخر من الجنسية الإفريقية، بسبب خلاف على بيع الخمور بإحدى المناطق الصناعية في الإمارة.

وتعود تفاصيل القضية الى شهر يوليو 2018، عندما التقى المجني عليه مع المتهمين بإحدى المناطق الصناعية في إمارة الشارقة، وبعدها حصلت بينهم مشادات كلامية بسبب الخلاف، أدت إلى نشوب مشاجرة بين جميع الأطراف، وتبادل الاعتداء والضرب بين المتهمين والمجني عليه، إذ أقدم المتهمون على إلقاء زجاجات الخمر على المجني عليه، واشتركوا في قتله، وتم إسعافه لكنه فارق الحياة بسبب إصابته البليغة، وتم الإبلاغ عن الواقعة وضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة والقضاء لاستكمال الإجراءات بحقهم.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم بالاشتراك في قتل المجني عليه، فأنكروها، وأنكروا الاعتداء أيضاً، كما تراجعوا عن اعترافاتهم الواردة في تحقيقات النيابة، واعترفوا بأنهم تاجروا بالمشروبات الكحولية فقط.

بدورها، أجلت المحكمة القضية إلى تاريخ 11 يونيو المقبل لاستدعاء الشهود لسماع أقوالهم، والسماح لوكيل المتهمين المنتدب من وزارة العدل بتصوير ملف القضية لتقديم دفاعه، مع استمرار حبس جميع المتهمين.