عصابة تعود إلى دبي بعد فرارها بغنيمة كبرى من سرقة الفيلات

المصدر: محمد فودة-دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة 3 متهمين آسيويين بتهمة السطو على 3 فيلات وسرقة 30 سبيكة ذهبية وساعات رولكس ومجوهرات أخرى ومبالغ مالية تتجاوزو 500 ألف درهم، وكل هذه المسروقات من فيلا واحدة فقط من الثلاث، كما طالت التهم شخصاً رابعاً أخفى الأشياء المتحصلة من الجريمة رغم علمه بأنها حصيلة جرائم سرقة.

واعترف المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة بأنه اتفق مع المتهمين الثاني والثالث على الحضور إلى دبي وسرقة مجوهرات وأشياء ثمينة، واستهدفوا ثلاث فيلات في منطقة نخلة جميرا، وتسللوا إلى إحداها من ناحية الشاطئ، في ظل عدم وجود سور للفيلا، وسرقوا خزنتين وحقيبة وفروا بها إلى فيلا أخرى قريبة وسرقوها كذلك، ثم تسللوا إلى فيلا ثالثة، وتقاسموا المبالغ المالية فيما بينهم، وغادروا الدولة بعد ان أخفوا المجوهرات منتظرين فرصة لتهريبها.

وأضاف أنهم التقوا المتهم الرابع في بلادهم، واتفقوا معه على نقل المسروقات، ثم حضروا مجدداً إلى الدولة، وانتظر في مقر سكنه منتظراً حضور المتهم الرابع إلا أن شرطة دبي كانت لهم بالمرصاد، فألقت القبض عليهم واستلمت المضبوطات.