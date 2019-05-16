شرطة الشارقة تحذر من النصب الإلكتروني

المصدر: الإمارات اليوم ـ الشارقة

حذرت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد الجمهور من الوقوع كضحايا لجرائم النصب الإلكتروني، وذلك بعدم التجاوب مع الرسائل التي تصل إليهم من جهات مجهولة، حيث ورودت عدة بلاغات بشأن ذلك، والتي تطلب في محتوها من الشخص المرسلة إليه بتحديث بياناته الشخصية مع البنك الذي يتعامل معه، وذلك بالضغط على رابط معين يكون مرفقاً مع الرسالة، حيث يتم الإستيلاء مباشرة على أمواله بمجرد الضغط على الرابط الذي يمكن الجهة المرسلة له من الدخول مباشرة لحسابه البنكي الخاص وسحب الاموال منه.

وعليه تهيب شرطة الشارقة بأفراد الجمهور باتمام معاملاتهم البنكية من خلال نوافذ الخدمة المباشرة بالبنوك، والحرص بصورة أكبر قبل إتخاذ إجراء بنكي، وذلك لقطع الطريق أمام ضعاف النفوس والحفاظ على ممتلكاتهم واموالهم من السرقة.