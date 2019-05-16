محاكمة خليجي بتهمة انتحال شخصية صديقه

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

حجزت محكمة الاستئناف، في الفجيرة، الحكم في قضية خليجي متهم بانتحال شخصية صديقة، من أجل الاستفادة من وثيقة التأمين الصحي في مستشفى خاص بإمارة الفجيرة.

وتعود التفاصيل إلى أن بلاغاً تقدمت به إدارة مستشفى خاص، يفيد باستخدام المتهم بطاقة تأمين صحي، تابعة لجهة حكومية بالدولة، وبطاقة هوية صديقه، بغرض الاستفادة من العلاج في المستشفى، والمتهم سبق الحكم عليه بوقت سابق في قضية أخرى بالحبس ثلاثة أشهر مع الإبعاد بعد انتهاء محكوميته خارج الدولة، لتهمته بتزوير محرر رسمي وانتحال شخصية، لشرائه شريحتي هاتف من شركة معروفة.

فيما أنكر المتهم استعماله بطاقة التأمين الصحي، بالإضافة لبطاقة الهوية الإماراتية التي تعود لصديقه، من أجل الاستفادة منها بالعلاج، مشيراً إلى أن صديقه طلب منه أن يحصل له على موعد في عيادة الأسنان، ولم يكن ينوي العلاج لنفسه، مشيراً إلى أنه ربما حصل سوء تفاهم بينه وبين الموظف الخاص في قسم حجز المواعيد، فقد كان الموظف لا يتحدث إلا اللغة الإنجليزية، التي لا يجيد التحدث بها.

وطلب المتهم من الهيئة القضائية الرأفة والرحمة، والتراجع عن قرار إبعاده عن الدولة.