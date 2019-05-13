محاكمة 4 متهمين بانتحال صفة رجال أمن وسرقة 2850 درهماً

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة قضية متهم فيه أربعة أشخاص من جنسيات آسيوية بانتحال صفة رجال أمن والتعدي على شخص من جنسيتهم، وسرقة محفظة بدخلها 2850 درهماً وهاتف نقال، بعد أن قاموا بوضعه في سيارتهم بالإكراه وضربه.

وتعود تفاصيل القضية حسب أقوال الشاكي عندما كان يمشي في المنطقة الصناعية بالشارقة وتوقفت بجانبه سيارة فيها المتهمون ونزل اثنان منهم، وقالوا له إنهم من التحريات، وطلبوا أن يخرج بطاقته الشخصية، وسألوه عن إقامته إن كانت سارية أم هو زائر، مشيراً إلى أن المتهمين أجبروه على ركوب السيارة، وبعدها اعتدوا عليه وضربوه وهو بداخلها، وسرقوا محفظته التي بداخلها 2850 درهماً، وهاتفه، وجاكيت جلداً كان يلبسه، وتوقفوا في صناعية أخرى بالشارقة وأنزلوه.

ولفت إلى أنه استطاع أخذ رقم السيارة وذهب فوراً لمركز الشرطة وأبلغ عن الواقعة وتم ضبطهم.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم بانتحال صفة رجال التحريات والاعتداء على المجني عليه وسرقته، فأنكروا التهم، وقالو إنه تم ضبطهم بسبب بيع الخمور، كونهم يتاجرون بالخمور والشاكي هو أحد المسؤولين عن التجارة بالخمور، وحصل شجار بينهم، وبعدها ذهب وتقدم بشكوى ضدهم بأنهم قاموا بسرقته وضربه، مشيرين إلى أنهم في تاريخ ضبطهم لم يتم ضبط مشروبات كحولية معهم.

وطلب محامي الدفاع تأجيل القضية لتصوير ملف القضية والاستعداد لتقديم الدفاع، فيما طلبت النيابة إدانة المتهمين. وأجلت المحكمة القضية لتاريخ 26 مايو المقبل لاستدعاء بقية الشهود لسماع أقوالهم.