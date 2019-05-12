حريق يلتهم كراجي سيارات ومستودع في دبي

المصدر: محمد فودة-دبي

سيطر الدفاع المدني في دبي على حريق طال 3 مستودعات وعددا من المركبات أمس بحسب مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ العقيد علي حسن المطوع الذي أشار إلى أن المستودعات المحترقة تتضمن كراجي سيارات.

وقال المطوع إن ان فرقاً من مراكز بورسعيد والحمرية والراشدية انتقلت على الفور إلى موقع الحادث وباشرت عمليات الإطفاء بحضور وإشراف مدير عام الدفاع المدني في دبي اللواء راشد ثاني المطروشي، واستطاعت السيطرة عليه خلال قرابة 3 ساعات من تلقي البلاغ، ثم باشرت على الفور عمليات التبريد.

وأضاف أن فرق العمل بذلت جهداً كبيراً رغم الصيام، وطبيعة محتويات أحد المستودعات الثلاث وهو مخزن أوراق وصمغ وأحبار، وتعد من المواد القابلة للاشتعال، لافتاً إلى عدم تسجيل إصابات نتيجة الحريق.