محاكمة إفريقيين حاولا سرقة هايبرماركت بالسواطير

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

باشرت محكمة الجنايات في الشارقة محاكمة إفريقيين متهمين بسرقة هايبرماركت معروف باستخدام سواطير ومطارق، والاعتداء على موظف وإتلاف بعض الممتلكات بداخله.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مارس الماضي عندما تمكنت الفرق الأمنية في شرطة الشارقة من ضبط شخصين إفريقيين، حاولا سرقة أحد المحال التجارية الكبيرة، بعد ورود بلاغ يفيد بدخولهما الى المحل التجاري حاملين سواطير ومطارق في محاولة لسرقته.

وفور تلقي البلاغ هرعت دوريات التحريات إلى موقع البلاغ وعند وصولهم تبين أن موظفي المتجر تمكنوا من الاشتباك مع أحد الجناة عند محاولته الهرب وتم القبض عليه، بينما لاذ شريكه بالفرار وتم ضبطه لاحقاً في منطقة الصناعية الرابعة في الشارقة.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهما، بأن حاولا السرقة من هايبرماركت والاعتداء على شخصين الحارس وموظف كاشير، فاعترفا بارتكابهما محاولة السرقة، والاعتداء على موظف كاشير خلال طلبهما الأموال منه تحت تهديد الأسلحة.

وأشاروا إلى أن الموظف قاوم المتهمين عند محاولتهما كسر صندوق الكاشير، وبسبب كثرة الناس لم يتمكنا من السرقة، وتم ضبط أحدهما في الموقع نفسه، والثاني تمكن من الهروب.

وطلبت النيابة إدانة المتهمين، فيما أجلت المحكمة القضية إلى جلسة 26 مايو الجاري لاستدعاء المجني عليهما الحارس وموظف الكاشير وسماع أقوالهما.

المحكمة أجلت

القضية إلى

26 مايو لسماع

أقوال الحارس

والكاشير.