محتال يستولي على 50 ألف درهم من سيدة بسبب رسالة على الـ "واتس آب"

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

حددت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، 14 من الشهر الجاري، موعداً للنطق بالحكم في قضية اتهام شاب من جنسية دولة آسيوية، بممارسة نشاط اجرامي للاحتيال والنصب على الأفراد من خلال إرسال رسائل إلكترونية عبر تطبيق الـ"واتس اب" تفيد بفوزهم بجائزة مالية قدرها 200 ألف درهم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى القضاء بعد ورود بلاغ إلى الجهات المعنية، يفيد بتعرض سيدة لواقعة نصب واحتيال، نتج عنها سرقة مبلغ 50 ألف درهم من حسابها المصرفي، وذلك بعد أن أرسل إليها المتهم، رسالة عبر رقمها على الـ"الوتس آب" يدعي لها خلافاً للحقيقة، بأنه يعمل موظف لدى أحد مراكز التسوق المعروفة، وأن المركز أجرى سحوبات على جوائز نقدية، أسفرت عن فوزها بجائزة قدرها 200 ألف درهم.

بعد ذلك طلب المتهم من السيدة تزويده بأرقام بطاقتها المصرفية، لمطابقتها بحسب ادعاءه مع سجل البطاقة التي أجرت عمليات الشراء من المتجر، الأمر الذي أدى إلى خداعها وحملها على الإفصاح عن رقم حسابها ورقم بطاقة الائتمان الخاصة بها، ليشرع المتهم في ارتكاب جريمته وتحويل مبالغ تصل إلى 50 ألف درهم من حساب المجني عليها إلى حسابات أخرى.

وبسؤال المتهم عن التهم المنسوبة إليه أنكرها، ملتمساً من هيئة المحكمة استعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة في حقة، ليقرر قاضي المحكمة حجز الدعوى للحكم.