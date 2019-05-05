تأييد حكم بالسجن والإبعاد لمتهم بخطف فتاة وضربها

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أيدت محكمة الاستئناف في رأس الخيمة سجن شاب إفريقي، متهم بخطف فتاة والاعتداء عليها بالضرب، شهراً وإبعاده عن الدولة بعد قضاء العقوبة.

وبكى المتهم حزناً عند سماع الحكم بالإبعاد، فيما ضحك متهم باكستاني فرحاً إثر نطق المحكمة بحكم يقضي ببراءته من تهمة هتك عرض موظفة، تعمل في شركة شقيقه، بالإكراه، وتقبيلها أكثر من 15 مرة. وكان المتهم أنكر الاتهامات المسندة إليه، وأفاد بأن الشكوى المقدمة من المجني عليها ضده كيدية كونه شقيق مالك المصنع الذي تعمل فيه. ولفت إلى أن المجني عليها قدمت البلاغ بعد وقت طويل من الواقعة، إثر إبلاغها من مالك المصنع بإنهاء خدماتها مع بعض الموظفين في المصنع.

وفي قضية منفصلة، قضت المحكمة بقبول استئناف مقدم من مستأنفة من جنسية دولة عربية، وتعديل حكم محكمة أول درجة الذي قضى بتغريمها 10 آلاف درهم عن جريمة شرب الخمر، وسجنها خمس سنوات عن تهمة تناول المؤثرات العقلية.

فيما أيدت المحكمة حكم محكمة أول درجة بسجن شخص آخر، في القضية نفسها، لسنتين، عن تهمة حيازة وتسهيل تعاطي المؤثرات العقلية.