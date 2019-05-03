محاكمة متهمين بقتل شخص وسرقته

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية شخصين (ح.أ) و(أ.م)، آسيويين، متهمين بتقييد شخص نتيجة خلافات شخصية وسرقته بعد الاعتداء عليه بالضرب، ما أدى إلى وفاته.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر سبتمبر الماضي، عندما نشب شجار بين المتهمين والمجني عليه إثر خلافات شخصية، وبعدها باغت المتهمان المجني عليه، وقيداه، وسرقاه، وخلال مقاومته لهما، اعتديا عليه بالضرب إلى أن فارق الحياة، وبعدها تلقت شرطة الشارقة بلاغاً بالواقعة، وتم ضبط المتهمين والتحقيق معهما وأحالتهما النيابة العامة إلى القضاء.

وواجهت المحكمة المتهمين بما نُسب إليهما من تهم، فأنكرا، وبمواجهتهما بما جاء في العينات ونتائج التحاليل الجنائية، أنكرا ذلك وقالا إنهما لا يعرفان عنها شيئاً.

وطلبت النيابة العامة إدانة المتهمين، فيما طلبت المحامية المنتدبة أجلاً للاستعداد للدفاع، بدورها أجلت المحكمة القضية إلى جلسة السابع من مايو الجاري لاستدعاء شقيق المجني عليه، وشهود الإثبات ورجال التحريات الذين حققوا مع المتهمين لسماع أقوالهم.