محاكمة إفريقي بتهمة الاحتيال على امرأة واستغلالها

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية شاب إفريقي متهم بالاحتيال على امرأة من جنسيته نفسها، بأن استقدمها من بلادها وأوهمها بوجود فرصة عمل لها، وبعد مجيئها استغلها في أعمال الدعارة والرذيلة.

تعود تفاصيل الواقعة، حسب أوراق الدعوى، إلى أن المجني عليها تواصلت مع المتهم للحصول على وظيفة، وبعدها استخرج المتهم لها فيزا عمل في إحدى الشركات، وبعد قدومها إلى الدولة، لم تجد أي وظيفة، فاستغلها المتهم في ممارسة الرذيلة وأعمال الدعارة، حتى تمكنت الفرق الأمنية من ضبطها وضبط المتهم وإحالتهما للقضاء.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، بأن جلب امرأة بطرق احتيالية، وأوهمها بالعمل واستغلها في أعمال أخرى منها الدعارة، فأنكر التهمة، وقرر أنه لم يقم باستقدامها، وأنها لا تعمل معه بالشركة نفسها أيضاً.

وطلبت المحامية الحاضرة أجلاً لتصوير أوراق الدعوى والتحقيقات، للاستعداد للدفاع عن وكيلها، بدورها أجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة 13 مايو الجاري، لاستدعاء شهود الإثبات لسماع أقوالهم.