بلدية أبوظبي تكافح «السيارات المهملة» بالتوعية

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي حملة توعية وتثقيف واسعة النطاق بشأن السيارات المهملة، بهدف التعريف بأضرارها على المظهر العام للمدن والبيئة.

وأفادت البلدية بأن الحملة تندرج ضمن إطار حرصها على رفع مستوى الوعي المجتمعي بالقوانين الخاصة بالحفاظ على المظهر العام والسكينة، وكذلك لتعزيز الشراكة مع المجتمع لمواجهة الظواهر السلبية، وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية.

وأشارت إلى أن الحملة تغطي جميع مناطق جزيرة أبوظبي، من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والصحف والإذاعة والتلفزيون والشاشات المنتشرة في الشوارع، لإبراز هذه الظاهرة، ودعوة المجتمع إلى الإسهام في مواجهتها وإنهائها، وتوضيح التبعات والآثار السلبية لهذه الظاهرة على المظهر العام للمدينة والبيئة وسلامة وصحة أفراد المجتمع.

وتتضمن الحملة رصد عدد مخالفات ما بعد إطلاق الحملة، وإجراء مقارنة إحصائية لتكون أساساً لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها تحجيم هذه الظاهرة والتخلص منها نهائياً.

ودعت البلدية أفراد المجتمع إلى العناية بمركباتهم على اختلاف أنواعها.