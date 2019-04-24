عصابة تسرق هواتف بـ 36 ألف درهم وتبيعها بـ 6000

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي عصابة تتكون من سبعة متهمين، إلى محكمة الجنايات، سطا خمسة منهم على متجر إلكترونيات وسرقوا 45 هاتفاً ذكياً وأجهزة لوحية وبطاقات شراء وأغطية هواتف، تقدر بنحو 36 ألفاً و500 درهم، وباعوها للمتهم السابع بـ6000 درهم عبر وسيط.

واعترف زعيم العصابة بأنه عرض فكرة السرقة على ثلاثة من المتهمين فوافقوا واتفقوا مع متهم خامس سائق مركبة، قاد السيارة إلى المتجر، بعد أن ثبتوا عليها لوحة سيارة أخرى قاموا بسرقتها، ثم كسروا باب المحل وسرقوا الهواتف، وباعوها للمتهم السابع عبر وسيط هو المتهم السادس، بقيمة 6000 درهم. وأفاد شاهد من شرطة دبي بأنه شارك في ضبط المتهمين ثم توجه إلى مقر سكن المتهم الأول، وعثر على جانب من المسروقات عبارة عن 12 هاتفاً وأجهزة أخرى، وتم عرضها جميعاً على صاحب المتجر الذي تعرف إليها.

وفي قضية أخرى باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة متهمين، أحدهما تاجر، بتهمة سرقة لوحات مركبات السيارات.

وذكر شاهد من شرطة دبي أن بلاغاً ورد عن واقعة سرقة في منطقة القوز الصناعية الرابعة، عن حادث تعرضت له سيارة متوقفة وسرقة لوحتيها، فتم تشكيل فريق عمل لضبط المتهمين، نظراً إلى ارتباط هذه الجرائم عادة بجرائم أخرى، وألقي القبض عليهما، وأقر أحدهما بأنه يشترك مع المتهم الآخر في سرقة لوحات السيارات وتثبيتها على مركبات أخرى يستخدمانها في تهريب المشروبات الكحولية.

• عُثر على جانب من المسروقات عبارة عن 12 هاتفاً، وأجهزة أخرى تعرف عليها صاحب المحل.