عاملة تعترف بقتل زميلتها لخلافات شخصية

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

باشرت محكمة الجنايات في الشارقة محاكمة امرأة آسيوية متهمة بقتل زميلتها في العمل طعناً بالسكين، إثر مشادات كلامية، وخلافات شخصية حدثت بينهما في غرفة سكنهما التي تتبع شركة نظافة تعملان فيها، واعترفت المتهمة بقتل صديقتها بسبب خلافات شخصية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الربع الأخير من العام الماضي، عندما نشبت مشادات كلامية بين المتهمة والمجني عليها، داخل غرفة السكن الخاص بالعمال، والتي تقطنان فيها بالمنطقة الصناعية في الشارقة، إثر خلافات شخصية، تحولت في ما بعد إلى مشاجرة، إذ أقدمت المتهمة التي تعمل في إحدى شركات التنظيف على قتل صديقتها بأن طعنتها بالسكين طعنات نافذة عدة، أدت إلى وفاتها، وبعدها تمكنت الفرق الأمنية والتحريات من ضبط المتهمة، حيث اعترفت في محاضر التحقيقات بقتل زميلتها إثر خلافات شخصية.

واستمعت المحكمة لأقوال مسؤول شركة التنظيفات، حيث أكد أنه لا يعرف عن مجريات القضية أي شيء، وأنه سمع بقتل المجني عليها، مشيراً إلى أنه جاء إلى المحكمة حتى يسلّم نسخة مصوّرة من جواز سفر المجني عليها.

وقال إن الشركة قامت بإتمام جميع الإجراءات الخاصة بشهادة وفاة المجني عليها، مشيراً إلى أنهم قاموا بتسليم الجثة إلى ذويها.

بدورها طلبت المحكمة من مسؤول الشركة تزويدها بعنوان أهل المجني عليها في بلدها، حتى يتم التواصل معهم عبر سفارتهم، للوقوف على طلباتهم، وأجّلت المحكمة القضية إلى تاريخ السابع من مايو المقبل.

المحكمة طلبت

تزويدها بعنوان أهل

المجني عليها،

للوقوف على

طلباتهم وأجلت

القضية إلى مايو

المقبل.