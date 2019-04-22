حادث اصطدام بين 4 مركبات بأبوظبي

المصدر: ابوظبي - الامارات اليوم :

دعت شرطة أبوظبي إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر ، وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، وترك مسافة كافية بين المركبات ،حيث أصيب شخص بإصابة بسيطة، في حادث اصطدام بين 4 مركبات وقع على شارع الخليج العربي باتجاه الخارج بأبوظبي.

وأفاد رئيس قسم تحقيق الحوادث المرورية بإدارة مرور ابوظبي المقدم جابر سعيدان المنصوري بأن التحقيقات الأولية أرجعت أسباب الحادث إلى عدم ترك مسافة كافية بين المركبات، وعدم الإنتباه ومراعاة ظروف الطريق ،ودعا قائدي المركبات إلى الالتزام بالقيادة الآمنة والانتباه ، والإلتزام بقوانين وقواعد السير لتجنب وقوع الحوادث المرورية؛ حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي تلقى بلاغاً بوقوع الحادث اليوم، وقامت الجهات المختصة في شرطة ابوظبي بتأمين الموقع وتخطيط الحادث.