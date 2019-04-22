346 مخالفة لجهات تسيِّر حافلات مدرسية في دبي خلال 3 أشهر

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

كشف مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، محمد نبهان، أن الإدارة سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري 346 مخالفة بحق الجهات المشغلة للحافلات المدرسية في دبي، مشيراً إلى أن النسبة الأعلى من المخالفات التي سجلتها الهيئة ضمن نظام الرقابة على النقل المدرسي تعلقت بعدم الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة من قبل الهيئة بالنسبة للمقاعد والشكل الداخلي والخارجي للحافلة المدرسية.

وقال إن عدد تلك المخالفات التي تشمل الكتابة على الجهة الخارجية للحافلة وإشارات التنبيه وباب الطوارئ بلغ 102 مخالفة، أي نحو 35% من العدد الإجمالي للمخالفات المحررة في تلك الفترة.

وحول عدد المخالفات التي سجلتها الهيئة بشأن نقل عدد من الطلاب أكبر من الطاقة الاستيعابية المسموح بها للحافلة المدرسية، وحسب ما هو منصوص عليه في النظم المعتمدة من قبل الهيئة، قال نبهان لـ«الإمارات اليوم» إنه تم تسجيل مخالفة واحدة.

وقال إن عمل مؤسسة المواصلات العامة المتعلق بالتفتيش على الحافلات المدرسية، يتم تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم 2 لسنة 2008 بشأن تنظيم النقل المدرسي في الإمارة، الذي على أساسه تقوم الهيئة بمخالفة الجهة المشغلة للنقل المدرسي في حال مخالفتها لأي من التزاماتها المنصوص عليها في القرار أو القرارات الصادرة بموجبه، وكذلك تطبيقاً للقرار الإداري 196 لسنة 2015.

وتابع أن تلك القرارات حددت اختصاصات المؤسسة، التي تشمل التحقق من قيام إدارات المدارس بالتزاماتها، التي من بينها تحديد مقاعد الطلاب في بداية العام الدراسي، مضيفاً أنه تتم مخالفة الجهة المشغلة في حال عدم تطبيقها لأي من التزاماتها المنصوص عليها.

وأشار إلى أن المخالفات المسجلة خلال الفترة المذكورة شملت 12 نوعاً من المخالفات، وأن مخالفة عدم قيام الجهة المشغلة بالتزاماتها المنصوص عليها جاءت في المرتبة الثانية، حيث بلغ عددها 63 مخالفة، والتي تضمنت عدم حصول المشرفة على تصريح، أو انتهاء صلاحيته، إضافة إلى عدم توفير مقاعد كافية في الحافلة للطلاب. وتناول نبهان نوع وعدد المخالفات التي تم تحريرها بحق الجهات المشغلة منذ مطلع العام الجاري، مشيراً إلى أنه تم تحرير 35 مخالفة بسبب قيادة الحافلة المدرسية من قبل سائق غير مصرح له، وكذلك 35 مخالفة بسبب عدم إزالة أو تغطية عبارة (school bus - حافلة مدرسة) عند استخدام الحافلة المدرسية في نشاط غير النقل المدرسي.

وقال نبهان إنه تم أيضاً تحرير 32 مخالفة بسبب عدم تشغيل ذراع التوقف الإلكترونية للحافلة المدرسية أثناء توقفها لصعود أو نزول الطلاب، وكذلك 26 مخالفة بسبب قيادة الحافلة المدرسية من قبل سائق بتصريح منتهي المدة لأكثر من 30 يوماً.

وأظهرت نتائج التفتيش تسجيل 17 مخالفة بسبب عدم التزام الجهات المشغلة بالمواصفات والمعايير المتعلقة بسلامة الحافلة المدرسية، والتي تشمل الالتزام بتوفير طفايات الحريق، والتقيد بتاريخ الصلاحية، إضافة إلى تحرير 16 مخالفة بسبب تشغيل الحافلة المدرسية بتصريح منتهي المدة لأكثر من 30 يوماً.

وأشار نبهان إلى تحرير 10 مخالفات بسبب استخدام مركبات أخرى في النقل المدرسي من غير الحصول على تصريح، وكذلك تحرير خمس مخالفات بحق سائقي الحافلات المدرسية لعدم اتباعهم التزامهم المنصوص عليه في القرارات المذكورة سابقاً، إضافة إلى تسجيل أربع مخالفات بسبب مخالفة مشرفي الحافلات المدرسية التزاماتهم المنصوص عليها، كما لفت إلى تسجيل مخالفة واحدة بسبب عدم تشغيل ذراع الوقوف الإلكترونية عند استخدام الحافلة المدرسية في أي نشاط غير النقل المدرسي.

نظام موحَّد للرقابة

تمكنت هيئة الطرق والمواصلات من تطوير نظام موحد جديد للرقابة على الحافلات المدرسية عن بعد، وبدأت بتشغيله تجريبياً قبل ستة أشهر، ويرصد النظام من ثلاث إلى خمس مخالفات متعلقة بالنقل المدرسي، مدرجة في قانون السير والمرور، وخمس مخالفات من التشريع رقم 2 لعام 2008 بشأن النقل المدرسي في إمارة دبي، حيث أوضح أن النظام يرصد تلك المخالفات من غير الحاجة إلى وجود مفتش أو شرطي.

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نوعاً من المخالفات تم تسجيلها خلال الربع الأول من العام الجاري.