5 أشخاص يقتحمون سوبرماركت لسرقة هاتف متحرك

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة، قضية خمسة أشخاص آسيويين متهمين بسرقة سوبرماركت، بعد كسر زجاج الباب، وإتلاف قفله، وسرقة هاتف متحرك، واعترف المتهمون بالسرقة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى شرطة الشارقة، يفيد بوجود سرقة سوبرماركت، وعلى الفور تحركت الفرق الأمنية والمختبر الجنائي إلى محل الواقعة، ورفعت البصمات، وتم الوصول إلى المتهمين عن طريق الكاميرات، وضبطهم، واتضح من التحقيقات أن المتهمين دخلوا السوبرماركت لسرقة هاتف متحرك وعدد من البطاقات الخاصة بإعادة التعبئة، بعد أن كسروا زجاج الباب.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليه، فاعترف متهمان بالتهم المنسوبة إليهما، وأنكر بقية المتهمين، مشيرين إلى أن شخصاً آخر خارج الدولة كسر القفل وزجاج المحل، وهم سرقوا الهاتف.

وأجّلت المحكمة القضية إلى جلسة السادس من مايو المقبل، لاستدعاء المجني عليه، ومحقق الاستدلالات في الشرطة لسماع أقوالهما.