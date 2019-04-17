محاكمة شاب بإضرام النار في سيارة والاعتداء على موظف

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

حجزت محكمة استئناف أبوظبي قضية شاب خليجي متهم بسرقة مركبة، وتغيير لوحاتها، وإضرام النار عمداً في سيارة مملوكة للغير، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، وقررت حجز القضية للحكم في جلسة الثلاثاء المقبل.

وخلال الجلسة، واجهت هيئة المحكمة المتهم، بالتهم المسندة إليه، والتي تضمنت سرقة سيارة وتغيير لوحاتها، وتعاطي مؤثرات عقلية، وضبط مؤثر عقلي معه (الميثامفيتامين)، والقيادة تحت تأثير المخدر، وإضرام النار عمداً في سيارة مملوكة للغير، والاعتداء على موظف حكومي ومنعه من تأدية عمله.

وأنكر المتهم جميع الاتهامات المسندة إليه، مشيراً إلى أنه تعرّض للضرب من الموظف الحكومي، مطالباً هيئة المحكمة باستعمال الرأفة والرحمة معه، خصوصاً أن محكمة أول درجة عاقبته بالحبس ثلاث سنوات.

فيما دفع محامي المتهم خلال مرافعته، بتناقض أقوال شاهد الإثبات الوحيد في القضية (الموظف الحكومي)، مشيراً إلى أنه أقرّ في محضر الشرطة بعدم وجود أي إصابات في جسده ناتجة عن تعدي المتهم عليه، إلا أنه عاد بعد 24 يوماً من الواقعة، وقدم تقريراً طبياً يفيد بتعرضه للإصابة.

وأشار دفاع المتهم، إلى أن التقرير الطبي المقدم من شاهد الإثبات صادر بتاريخ يسبق حدوث الواقعة، بالإضافة إلى أن أقواله تعتمد على سماعه من آخر، بالإضافة إلى أنه شك في المتهم لملاحظته أنه في غير وعيه.

وطلب بإلغاء حكم محكمة أول درجة، والقضاء مجدداً ببراءته، واحتياطياً استخدام أقصى درجات الرأفة والرحمة.