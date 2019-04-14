وفاة رضيع اختناقاً في الشارقة

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

تحقق شرطة الشارقة في واقعة وفاة طفل رضيع من جنسية دولة آسيوية في منزله، يتوقع أن يكون سبب وفاته التفاف قطعة قماش حول عنقه.

وكان بلاغ ورد إلى شرطة الشارقة يفيد بوجود طفل متوفي بعد إحضاره من ذويه إلى المستشفى، حيث أفادت المعلومات بأن الطفل كان نائما وملتف في قطعة من القماش لتثبيته، ولكنه استيقظ أثناء غياب أمه والتفت القطعة حول رقبته واختنق.

وبعد أن وجدت الأم طفلها بحالة غير طبيعية وفاقدا للوعي أسعفته إلى المستشفى، وبفحصه ومحاولة إنعاشه استجاب القلب ولكن بقي الدماغ متوقفا عن العمل لنقص الأكسجين وأدخل العناية الحثيثة وبعدها فارق الحياة.