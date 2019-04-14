محاكمة 4 أشخاص بتهمة هتك عرض

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

نظرت محكمة الجزاء في دائرة القضاء بالفجيرة في قضية اتهم فيها أربعة آسيويين، بينهم امرأة، بتهمة تحسين معصية، وهتك عرض بالرضا، وشرب الخمر دون ضرورة شرعية، إذ تم تأجيلها للحكم لوقت لاحق.

وتعود التفاصيل إلى أن أربعة متهمين، من بينهم امرأة من الجنسية الآسيوية، كانوا في رحلة بحرية على شاطئ المظلات في إمارة الفجيرة، إلا أن المتهم الأول قام بسحب المتهمة الثانية إلى مركبته، وهتك عرضها، وأثناء خروجها من المركبة شاهدهما المتهم الثالث، الذي قام بالشجار مع المتهم الأول، وبينما هم في الشجار تدخل أفراد من تحريات الفجيرة، وتم القبض عليهم جميعاً للتحقيق في الواقعة.

وقالت المتهمة الثانية في جلسات سابقة: «إنها بينما كانت خارجة مع خطيبها وأصدقائه في رحلة بحرية على شاطئ المظلات، وفي وقت انشغال خطيبها، قام المتهم الأول بسحبها بالقوة إلى مركبة، وهتك عرضها، ورغم استنجادها ومحاولتها طلب المساعدة، إلا أنه كان أقوى منها، ولم تستطع الإفلات منه»، مشيرةً إلى أنها أثناء خروجها من المركبة شاهدهما خطيبها وهو المتهم الثالث، وقام بالشجار مع المتهم الأول، إلا أن رجال التحريات شاهدوهم وضبطوهم جميعاً».