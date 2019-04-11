متهم بالتعاطي يطلب زيارة والده المريض

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

أجلت دائرة جزاء الفجيرة، أمس، نظر قضية شاب خليجي متهم بتعاطي مؤثرات عقلية ومادة الكريستال المخدرة، فيما طلب المتهم من رئيس الدائرة تكفيله لزيارة والده المريض الذي يرقد بالعناية المشددة في أحد مستشفيات الإمارة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الفرق الأمنية بإلقاء القبض على المتهم بعد أيام من مراقبته، ورصد تصرفاته غير الطبيعية.

وتولت الجهات الأمنية عرض المتهم بعد القبض عليه على مركز الفحص التابع لإدارة مكافحة المخدرات، إذ تبين وجود مؤثرات عقلية في عينة الدم الخاصة به، وقضت المحكمة الابتدائية سابقاً بحبس المتهم مع إلزامه بدفع غرامة مالية، إلا أن المتهم أصر على أن التعاطي كان ناتجاً عن وصفة طبية لديه، وامتنع عن تقديمها إلى الهيئة القضائية، بحجة اقتناعه بأن المحكمة لن تأخذ بها كونها دليلاً لتبرئته، على الرغم من إصرار القاضي على إثبات ذلك.

وطلب المتهم من هيئة المحكمة تكفيله لزيارة والده، موضحاً أنه الوحيد من بين أفراد أسرته الذي يتولى رعاية والده وهو مسؤول عن حالته الصحية، فيما قال رئيس الدائرة المستشار علي خميس النقبي، إن التعاطي سبب من أسباب عقوق الأبناء لآبائهم، فهو الذي حرمه من رعاية والده، مشيراً إلى أن الوالدين في لحظات قوتهما وشبابهما وصحتهما ليسا بحاجة لأبنائهما، بينما كبر السن والمرض لحظة رد الدين لهما.