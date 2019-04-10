محاكمة 4 أفارقة بتهمة الاعتداء على آسيوي وسرقته

المصدر: الشارقة - الإمارت اليوم

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية أربعة أشخاص من دول أفريقية بتهمة الاعتداء على شخص أخر آسيوي والشروع في قتله بعد أن ضربوه بأداة حادة على رقبته وسرقته بالاكراه، ما أودى إلى إصابته بعاهة دائمة.

واستمعت المحكمة إلى أقوال المجني عليه الذي أكد أنه كان متجه إلى سيارته ليلاً، وقبل الوصول إلى السيارة، أقدم أحد المتهمين على ضربه من الخلف بأداة حادة، وبدأ ينزف من رقبته، مشيراً إلى أنه كان يحمل جهاز لاب توب، حاول الإمساك به لكنهم ضربوه على يديه وسرقوه، وركبوا سيارة وهربوا، ولم يتمكن من حفظ مواصفاتهم، لافتاً إلى أن الواقعة حدثت في ثواني معدودة، ولم يستطع التعرف على أي من المتهمين.

وتابع أنه قام بإبلاغ الشرطة التي بدورها حضرت إلى محل الواقعة ورفعت البصمات، وبعدها تواصلت معه الشرطة وأخبرته بضبط المتهمين وتطابق بصماتهم مع البصمات التي وجدوها على مركبتها خلال عملية السرقة والاعتداء.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، فأنكروها، وقالوا إنهم يعملون في قطاع الشحن ومحبوسين على ذمة قضايا أخرى منذ عام 2016.

بدورها طلبت النيابة إدانة المتهمين، فيما حجزت المحكمة القضية للحكم في جلسة الخامس من مايو المقبل.