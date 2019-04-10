وفاة طفلة دهساً في مليحة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

توفيت طفلة تحمل جنسية دولة عربية، تبلغ من العمر عاماً ونصف العام، أمام منزل ذويها بمنطقة مليحة في الشارقة، نتيجة دهسها بالخطأ من قبل سائقي إحدى المركبات، تعود ملكيتها إلى جيران ذوي الطفلة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة مليحة، يفيد بتعرض طفلة (عام ونصف العام) لحادث دهس بالخطأ، أثناء خروج سيارة الجيران من الموقف المخصص لها داخل السكن، وتم نقل الطفلة المصابة إلى أقرب مركز صحي في المنطقة، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بالإصابات البليغة التي تعرضت لها في أرجاء جسدها، بالإضافة إلى نزيف في المخ.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق في الحادث.