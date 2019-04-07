3 سنوات و6 شهور لـ8 آسيويين اشتركوا في قتل وسرقة آخر

المصدر: محمد الرفاعي ـ الشارقة:

حكمت محكمة جنايات الشارقة على جميع المتهمين في قضية قتل متهم فيها 8 آسيويين، بالسجن 3 سنوات و6 شهور والالتزام برد الديه الشرعية المقدرة 200 ألف درهم، لاشتراكهم في سرقة وقتل شخص من جنسيتهم، وذلك بعد أن قدم موظف في قنصلية بلادهم توكيلاً لينوب عن أولياء الدم، وطالب الدية الشرعية مقابل التنازل عن القصاص من أهل المجني عليه.

وتعود أحداث القضية عندما اعترض مجموعة من الآسيويين المجني عليه في الطريق العام، واعتدوا عليه وطعنوه بالسكين قاصدين قتله، ثم سرقوا مبالغ مالية مملوكة له، وبعد نقله للمستشفى فارق الحياة.

وكانت قد واجهت المحكمة المتهمين بالتهمة الموجهة إليهم بقتل المجني عليه بطعنه بالسكين وتمكنه وآخرين من سرقته بالإكراه والاعتداء عليه فانكرها الجميع.

وطلب المحامي الموكل بالدفاع عن المتهمين خلال الجلسات السابقة ببراءة المتهمين واستعمال الرأفة والرحمة في محاكمتهم، وحضر مندوب القنصلية وسكرتيرها الأول وقدم مستندات عبارة عن توكيل السكرتير الأول للقنصلية لينوب عن أولياء الدم، فطلب الدية الشرعية مقابل التنازل عن القصاص وذلك بموجب تفويض مقدم من أولياء الدم.

وكان قد أكد سكرتير القنصلية إلى أن أهل الدم رفضوا تقديم أي مستندات قبل استلام الدية الشرعية، وطلب أجلاً للتواصل معهم، وبعد التواصل معهم قبلوا الدية وتنازلوا عن القصاص.