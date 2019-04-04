عربي يحاول الانتحار لاتهامه بسرقة هاتف

المصدر: سمية الحمادي ـــــ الفجيرة

نظرت محكمة الاستئناف في الفجيرة قضية عربي متهم بالشروع في الانتحار داخل السجن بعد اتهامه في قضية سرقة هاتف نقال من شخص آخر.

وأكد المتهم أنه شرع في الانتحار بعد اتهامه من قبل رجل عربي بسرقة هاتفه إلا أنه اشترى الهاتف من رجل آخر ولم يكن يعلم أنه مسروق، لافتاً إلى أنه لم يحتمل هذا الاتهام والضغوطات النفسية التي تعرض لها جعلته يحاول الخلاص من نفسه وذلك بسبب العبء المادي عليه من غرامات وحبس سيبعده عن أسرته التي يعيلها وحده، كذلك الحكم بالإبعاد الذي قد يضر أسرته ويوقف دراستهم ويعطل جميع نشاطاتهم، طالباً الرأفة والرحمة وتخفيف العقوبة والغرامات في القضيتين.

وأسدت الهيئة القضائية للمتهم نصائح تحثه فيها على التريث والتفكير بعمق قبل القدوم على تنفيذ قرار قد ينهي حياته وحجزت القضية للحكم في وقت لاحق.