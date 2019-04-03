محاكمة نزيل اعتدى على طبيب السجن

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

اعتدى أحد النزلاء بالمؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة على طبيب المؤسسة دون أن يحدث به إصابات بليغة، وسبه بكلمات غير لائقة.

واستمعت محكمة جنايات الشارقة إلى أقوال الطبيب، الذي أكد أنه يعمل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وخلال قيامه بعمله أقدم المتهم (عربي) على ضربه بختم حديدي صغير، وأصابه بكتفه، مشيراً إلى أن المتهم كان متعصباً وسبه بكلمات غير لائقة.

وتابع أنه لا يريد من المتهم شيئاً، لكن يريد منه عدم التعرض له مرة أخرى داخل المؤسسة، مشيراً إلى أن العاملين من الفرق الأمنية تصرفوا مع النزيل واستطاعوا تهدئته سريعاً.

فيما أكد شاهد أنه يعمل داخل المؤسسة العقابية والإصلاحية وشاهد المتهم يرمي «الختم» على الطبيب، وسبه بألفاظ غير لائقة، وحاول الاعتداء عليه، وكان بحالة عصبية ومتوتراً كثيراً.

وواجهت المحكمة المتهم بأقوال الطبيب والشاهد، فأنكر الاعتداء على الطبيب، وقال إنه كان بحالة عصبية ولا يعرف ما الذي تلفظ به من أقوال، مشيراً إلى أنه لم يقصد رمي الختم على الطبيب أو محاولة الاعتداء عليه، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في 30 أبريل الجاري.