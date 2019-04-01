خليجي يبتكر برنامج دراسي وهمي بجامعة مصرية ويزور شهادة تخرج بتقدير جيد جداً

المصدر: محمد فودة-دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عاطل خليجي يبلغ من العمر 39 عاماً بتهمة تزوير محرر رسمي عبارة عن شهادة تخرج منسوب صدورها إلى كلية الحقوق جامعة عين شمس بالقاهرة بتقدير جيد جداً، من برنامج الدراسة عن بعد مصدقة من وزارتي الخارجية الإماراتية والمصرية.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بضبط المتهم أثناء تقديم الشهادة المزورة لوزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة بقصد توثيقها، وتبين بمخاطبة الجامعة عدم وجود برنامج يسمى الدراسة عن بعد من الأساس.

وقال باحث قانوني بوزارة التربية والتعليم خلال شهادته بتحقيقات النيابة إن المتهم قدم الشهادة منسوبة إلى جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جداً وعبر برنامج يسمى الدراسة عن بعد ممهورة بأختام الجامعة ووزارتي الخارجية في مصر والإمارات، فتم مخاطبة السفارة المصرية التي ردت بأنها مزورة ففتح بلاغ بحق المتهم في مركز شرطة القصيص.