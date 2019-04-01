اتهام آسيوي بدهس أوروبي وسرقة هاتفه

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة في قضية متهم فيها شخص من جنسية دولة آسيوية بتهم الاعتداء على آخر أوروبي، ودهسه، وسرقة هاتفه النقال، بمساعدة أفراد آخرين، وبعدها فروا من المكان. واستمعت المحكمة لأقوال الشاكي، الذي أكد أنه كان يمشي ليلاً في منطقة الصجعة الصناعية، فلاحظ سيارة تقوم بتعقبه، وعند التفاته إلى الخلف، قامت السيارة بصدمه، ما جعله يسقط على الأرض، وبعدها نزل خمسة أشخاص من السيارة، وقاموا بالاعتداء عليه بالعصي، وسرقة هاتفه النقال، دون معرفته سبب الاعتداء عليه من قبلهم، وبعدها لاذوا بالفرار.

وأضاف أنه قام بعد استعادة وعيه في اليوم الثاني بالاتصال بالشرطة، وإبلاغهم بالواقعة، وتم الاستدلال على المتهم الماثل أمام المحكمة، وهو لا يعرفه، بعد تصوير سيارته من قبل إحدى الكاميرات الموجودة في المنطقة الصناعية بالصجعة.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأنكرها، وقال إنه مطلوب على ذمة قضية أخرى لبيع الكحول والتجارة فيها، وقررت المحكمة حجز الدعوة للحكم فيها في تاريخ 16 أبريل المقبل.