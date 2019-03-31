يشرع في قتل زميله ويحمله بنفسه إلى الإسعاف بدبي

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات عاملا من جنسية دولة آسيوية يبلغ من العمر 22 عاماً شرع عمداً في قتل زميله 37 عاماً أثناء تواجدهما بأحد المطاعم نتيجة خلافات سابقة، إذ استل المتهم سكيناً وطعن بها المجني عليه طعنة غائرة في أذنه، إلا أن أثر جريمته خاب بسبب تدخل عمال المطعم، ونقل المجني عليه إلى مستشفى راشد وإخضاعه لجراحة عاجلة.

فيما وجهت النيابة العامة اتهاماً إلى العامل الذي تعرض للطعن بارتكاب جنايات الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه بما أعجزه عن القيام بأعماله مدة لا تزيد على 20 يوماً وسب المتهم السابق.

وقال شاهد عيان يعمل طباخاً بالمطعم إنه كان متواجداً في عمله حين حضر المتهم العشريني من الخارج، فسأله المتهم الآخر عن سبب خروجه من المطعم فرد عليه بأنه ليس من شأنه، فسبه المتهم الثلاثيني، ما دفع الآخر إلى اخذ سكين ومحاولة طعنه مرات عدة إلا أنه أخطأ نظراً لوقوف الشاهد بينهما، إلا أنه غافلة في المرة الأخيرة وطعنه في أذنه اليمنى لتخترق السكين وجهه وتخرج من فمه ويسقط على الأرض صارخاً من الألم، ثم أخرج المتهم الأول السكين من وجه زميله، فتم الاتصال بالأسعاف ونقل إلى مستشفى راشد حيث خضع لجراحة عاجلة، لافتاَ إلى أن المتهم العشريني ساعده في حمل المجني عليه إلى سيارة الإسعاف.