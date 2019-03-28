موقف إنساني .. محامي يسدد غرامة عن متهمة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

شهدت محكمة استئناف أبوظبي، موقفاً إنسانياً خلال نظر قضية سيدة خليجية متهمة بحيازة وتعاطي مواد مخدرة ومحكوم عليها بغرامة قدرها 10 آلاف درهم، حيث أشارت المتهمة خلال جلسة الاستئناف بأنها لازالت محبوسة منذ أكثر من شهر لعدم مقدرتها على تسديد الكفالة، فتطوع أحد المحامين الحاضرين في الجلسة بدفع الغرامة عنها.

وخلال جلسة الاستئناف أنكرت المتهمة حيازتها للمخدرات واعترفت بتعاطي المؤثرات العقلية "ميثافيتامين"، مشيرة إلى أنها محبوسه منذ أكثر من شهر بسبب عدم وجود أي إمكانيات مالية لديها لتسديد الغرامة.

وبكت المتهمة خلال ردها على أسئلة المحكمة، مشيرة إلى أنها أم لثلاثة أطفال، وليس لها أي سوابق ولجأت للتعاطي لمرورها بظروف نفسية صعبة، كما أنها لا تمتلك المال المطلوب للغرامة، لتسددها وتخرج لرعاية أطفالها.

وتطوع أحد المحامين "طلب عدم ذكر اسمه" كان حاضرا للمرافعة في قضية أخرى، بتسديد مبلغ الغرامة عنها، مشيراً إلى أن دور المحامي لا يقتصر على الدفاع القانوني عن المتهمين، ولكن أيضاً يمتد لمساعدتهم على بدء حياة جديدة، بالإضافة إلى أن هذا الأمر واجب إنساني ووطني، وليس بغريب على المجتمع الإماراتي الأصيل المعروف بالعطاء الإنساني.