الإعدام لـ 3 مساجين هتكوا عرض عامل نظافة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

قضت محكمة جزاء الفجيرة بعقوبة الاعدام في مواجهة 3 متهمين اثنان منهم من جنسية دولة خليجية بينما برأت الرابع في قضية هتك عرض بالإكراه وحجز الحرية.

وتعود تفاصيل القضية الى ان المتهمين الاربعة يقضون فترة العقوبة داخل احدى المؤسسات العقابية لارتكابهم جرائم جنائية، وكان المجني عليه وهو عامل نظافة مسؤول عن تنظيف الغرفة التي يتواجد فيها المتهمون، وقام المتهم الاول بمعاونة المتهمين الثاني والثالث بحجزه وانتهاك عرضه.

وتقدم المجني عليه ببلاغ جنائي لدى الشرطة وتم تحويل المتهمين الاربعة الى النيابة العامة التي أجرت تحقيقاً في القضية، وتم عرض المجني عليه على الطبيب الشرعي وجاءت النتيجة مؤيدة للواقعة، كما أن الكاميرا المثبتة داخل المؤسسة العقابية كشفت إدخال المتهمين للمجني عليه بالقوة الى الغرفة، وبعد اكتمال التحريات أمرت النيابة بتقديمهم للمحاكمة.