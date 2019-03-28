10 سنوات سجناً لفتاة تسبّبت في وفاة صديقتها بجرعة مخدر

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، أمس، بسجن فتاة (عربية) 10 سنوات، لتسببها في وفاة صديقة لها بجرعة زائدة من المخدرات، خلال وجودهما في منزل أحد الأشخاص، مع صديقة ثالثة لهما.

كما قضت بسجن صديقتها (المتهمة الثانية) سنة لتعاطيها مؤثراً عقلياً، وبحبس صاحب المنزل (المتهم الثالث) سنتين، بتهمة حيازة وتسهيل تعاطي المؤثرات العقلية.

وبرأت المحكمة متهمة رابعة، هي زوجة المتهم، من تهمة تعاطي مؤثر عقلي.

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهمة الأولى ذهبت برفقة صديقتها للسهر، وأعطتها جرعة من مؤثر الكريستال، ما تسبب في تعرضها للإغماء وتالياً وفاتها. واعترفت المتهمة بإعطاء جرعة المخدر لصديقتها، كما اعترفت المتهمة الثانية بتعاطي مؤثر الكريستال في منزل المتهم الثالث.

واتهمت النيابة العامة صاحب المنزل بحيازة المواد المخدرة، وتسهيل تعاطيها، واعترف أمام المحكمة بحيازته مواد مخدرة، وبأن المتهمة الثانية حصلت على مؤثر الكريستال وتناولته في منزله.

وطلبت المتهمة الأولى من المحكمة، خلال الجلسة الماضية، استعمال الرأفة بحقها، وأقرت بأنها مخطئة ونادمة على فعلتها، وطلبت من المحكمة تغريمها مالياً بدلاً من سجنها، مؤكدة أنها تابت ولن تعود لتناول المخدرات. وكانت شرطة رأس الخيمة تلقت بلاغاً من مستشفى، يفيد بإحضار فتاة في حالة وفاة، فتوجه رجال التحريات إلى المستشفى، وبعد إجراء فحص طبي للجثة تبين أن الوفاة ناجمة عن تناول جرعة زائدة من مخدر الكريستال.

واعترفت الفتاتان، الأولى والثانية، بحيازة وتسهيل تعاطي صديقتهما مواد المخدرة، وبنقلها بعد الإغماء عليها بسيارة إسعاف إلى المستشفى.